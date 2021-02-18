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    Gaziantep'te eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, boğarak öldürdü

    Suriye uyruklu cani koca, tartıştığı eşini 5 çocuğunun gözü önünde bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü. Cinayetle ilgili inceleme başlatılırken, kaçan kocanın arandığı belirtildi.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 12:18
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    Gaziantep'te eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, boğarak öldürdü

    Gaziantep’in Beydilli Mahallesi'nde, 3 katlı müstakil binanın giriş katında yaşayan Suriye uyruklu Ali Hüseyin (38) ile eşi Nur Cemil Hüseyin (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali Hüseyin, mutfaktan aldığı bıçağı, en küçüğü 4 yaşında olan 5 çocuğunun gözü önünde eşinin göğsüne sapladı.

    BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Öfkeli koca, daha sonra elleriyle eşinin boğazını sıktı. Nur Cemil Hüseyin hareketsiz kalınca, Ali Hüseyin kaçtı.

    Çocukların çığlıkları üzerine üst kattan inen akrabaları, Nur Cemil Hüseyin'i yerde kanlar içerisinde buldu.

    İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Gaziantep te eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, boğarak öldürdü #1

    KATİL KOCA KAÇTI

    Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Nur Cemil Hüseyin'in öldüğü belirlendi.

    Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Polis ekipleri, Ali Hüseyin'in yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep te eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, boğarak öldürdü #2

    Gaziantep te eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, boğarak öldürdü #3

    Gaziantep te eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, boğarak öldürdü #4

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