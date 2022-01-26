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    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı

    Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren madde bağımlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki çocuk annesi talihsiz kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 18:00
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    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı

    Gaziantep’in Nizip ilçesindeki kırsal Kocatepe Mahallesi'nde ikamet eden madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı.

    Dün öğle saatlerinden sonra çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti.

    Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut, ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı #1

    GENÇ ANNE DEFNEDİLDİ

    Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi, bugün yakınları tarafından toprağa verildi.

    Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken, yakınları sinir krizi geçirdi.

    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı #2

    CANİ KOCA TUTUKLANDI

    Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi.

    Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı #3

    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı #4

    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı #5

    Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı #6


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