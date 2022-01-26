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- Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı
Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı
- İHA
- 26.01.2022 - 17:57
- Güncelleme : 26.01.2022 - 18:00
Gaziantep’in Nizip ilçesindeki kırsal Kocatepe Mahallesi'nde ikamet eden madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı.
Dün öğle saatlerinden sonra çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti.
Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut, ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GENÇ ANNE DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi, bugün yakınları tarafından toprağa verildi.
Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken, yakınları sinir krizi geçirdi.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.