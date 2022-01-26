Gaziantep’te eşini öldüren madde bağımlısı koca tutuklandı

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren madde bağımlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki çocuk annesi talihsiz kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki kırsal Kocatepe Mahallesi'nde ikamet eden madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı.

Dün öğle saatlerinden sonra çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ ANNE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi, bugün yakınları tarafından toprağa verildi.

Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken, yakınları sinir krizi geçirdi.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.