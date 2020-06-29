Gaziantep'te teyzesinin eşini öldürdü

Suriye uyruklu Heny T., husumetli olduğu teyzesinin eşini, barışmak için çağırdığı evde av tüfeğiyle vurdu.

Gaziantep'in Hacıbaba Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Heny T., husumetli olduğu, başka bir şehirde yaşayan teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı barışmak için evine davet etti.

Akşam yemeğinin ardından Heny T. ve Ahmet Hasan arasında tartışma çıktı.

ENİŞTESİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında dolaptan av tüfeğini alan Heny T., teyzesinin eşini vurarak kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Hasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, 24 yaşındaki Heny T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.