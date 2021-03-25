Euro
9.4101
0.27%
Dolar
7.9535
0.41%
Altın
443.83
0.46%
Borsa
1.407
-0.49%
Bitcoin
416.572
-6.98%
EXEN Coin
12.03
-5.05%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Gaziantep'te eşiyle tartışan kocaya tepki

    Sokak ortasında tartıştığı kocası ile aynı araca binip giden kadına yardım etmek isteyen vatandaşlar, "Kurban olayım dur gitme" sözleriyle engel olmaya çalıştı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te eşiyle tartışan kocaya tepki

    Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerinden olan Kalealtı mevkisinde evli bir çift arasında tartışma çıktı.

    Kadının elinden telefonu alan şahıs, ilerideki kamyonetine binerken kadın da telefonunu almak için kocasının yanına gitti. O esnada görüntülenen adam, kadına şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları soran muhabire küfür ve hakaretler savurarak tepki gösterdi.

    KOCASINI SAVUNDU: ŞİDDET UYGULAMIYOR

    Kadın ise bunun üzerine eşinin kendisine şiddet uygulanmadığını söyleyerek, erkek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Kadının da kamyonete binmesinin ardından tartıştığı ileri sürülen çift kamyonetle olay yerinden uzaklaşmak istedi.

    Gaziantep'te eşiyle tartışan kocaya tepki VİDEO

    ÇEVREDEKİ KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Olayı gören kadınlar ise hareket eden kamyonete yaklaşarak durdurmaya çalıştı. Kadınlardan biri kamyonetin kasasına vurarak aracı durdurmaya çalışırken, diğeri ise cama vurarak, "Kurban olayım dur gitme" diyerek kadını ikna etmeye çalıştı.

    Çabaları başarısız olan kadınlar 155 polis imdat hattını arayarak, aracın plakasını ve gittiği yönün bilgisini ihbar etti.

    Gaziantep te eşiyle tartışan kocaya tepki #1

    Gaziantep te eşiyle tartışan kocaya tepki #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir