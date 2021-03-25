Sokak ortasında tartıştığı kocası ile aynı araca binip giden kadına yardım etmek isteyen vatandaşlar, "Kurban olayım dur gitme" sözleriyle engel olmaya çalıştı.

Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerinden olan Kalealtı mevkisinde evli bir çift arasında tartışma çıktı.

Kadının elinden telefonu alan şahıs, ilerideki kamyonetine binerken kadın da telefonunu almak için kocasının yanına gitti. O esnada görüntülenen adam, kadına şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları soran muhabire küfür ve hakaretler savurarak tepki gösterdi.

KOCASINI SAVUNDU: ŞİDDET UYGULAMIYOR

Kadın ise bunun üzerine eşinin kendisine şiddet uygulanmadığını söyleyerek, erkek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Kadının da kamyonete binmesinin ardından tartıştığı ileri sürülen çift kamyonetle olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Gaziantep'te eşiyle tartışan kocaya tepki VİDEO

ÇEVREDEKİ KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı gören kadınlar ise hareket eden kamyonete yaklaşarak durdurmaya çalıştı. Kadınlardan biri kamyonetin kasasına vurarak aracı durdurmaya çalışırken, diğeri ise cama vurarak, "Kurban olayım dur gitme" diyerek kadını ikna etmeye çalıştı.

Çabaları başarısız olan kadınlar 155 polis imdat hattını arayarak, aracın plakasını ve gittiği yönün bilgisini ihbar etti.