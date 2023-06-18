Gaziantep'te eski karısı ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı Gaziantep'te 4 aylık çocuklarının velayeti için eski karısı ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kayıplara karışan şahıs yakalandı.

İHA Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İlçeye Atakent Mahallesi'nde Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti. Aracı durduran Köse, eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba ve kız yaşamını yitirirken katil zanlısı kaçtı. Yakalandı Mertcan Köse, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu pazar günü yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Köse'nin sorgulanmasına başlandı.