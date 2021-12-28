Gaziantep'te eski kayınpederini öldüren şahıs tutuklandı

Eski eşi Hatice Yıldırım'ın aracına zarar verip, kendisine engel olmak isteyen baba Bekir Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Aslan, geçen yıl 3 çocuğunun annesi Hatice Yıldırım'dan boşandı.

Boşandıktan sonra Fransa'ya giden Aslan, 3 ay önce geri döndü ve çocuklarını göremediği eski eşi adına aldığı otomobili geri vermesi için Hatice Yıldırım ile tartıştı.

EŞİNİN ARABA LASTİKLERİNİ KESTİ

Mehmet Aslan, pazar günü otomobilini almak için Hatice Yıldırım'ın işlettiği kuaföre gitti. Yıldırım'ı kuaförde bulamayınca sinirlenen Aslan, yanındaki bıçakla otomobilin lastiklerine zarar verdi.

ESKİ KAYINPEDERİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Durumu öğrenen Hatice Yıldırım, babası Bekir Yıldırım’ı aradı. Dükkanın önüne giden Bekir Yıldırım, tartıştığı eski damadının bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aslan, kendisini savunduğunu öne sürdü.

"ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU, ÇOK PİŞMANIM"

Aslan’ın ifadesinde, "Hatice iş yerinde yoktu. Ben de 3 aydır otomobili vermemesine öfkelenerek, yanımdaki bıçakla lastiklere zarar verecektim. Bu sırada Hatice'nin babası olan eski kayınpederim, elinde sopayla yanıma gelip bana saldırdı. Sopa darbeleri ile yaralanınca öfkelenerek kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece kendimi savundum. Oraya asla kavga etmek için gitmedim ve olaydan dolayı çok pişmanım.'' dediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.