Gaziantep'te ev almak için birikim yapan kişinin altın ve paraları çalındı

Gaziantep'te ev almak için birikim yapan kişinin altın ve paraları çalındı

38 yaşındaki vatandaş, kiradan kurtulmak için para biriktirdiğini söyledi. Sağlık çalışanı, "Bu isteğimiz hayal oldu" dedi.

Gaziantep'te, sağlık personeli Ökkeş Fakıoğlu'nun ev almak için biriktirdiği toplam 110 bin TL değerindeki altın ve para, evine giren hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında yaşayan sağlık çalışanı 38 yaşındaki Fakıoğlu, düğününde takılan altınlar ile biriktirdiği parayı yatak odasındaki dolaba sakladı.

110 BİN LİRAYI ÇALDILAR

Ancak Fakıoğlu'nun, eşi ve 2 çocuğuyla misafirliğe gittiği geçen çarşamba günü, kirada yaşadığı eve hırsız girdi. 110 bin TL değerindeki altın ve paranın çalındığını fark eden Fakıoğlu polisi aradı.

Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

"KUMBARADAKİ PARAYI BİLE ÇALMIŞLAR"

Yıllardır kiradan kurtulmak için para biriktirdiğini söyleyen Ökkeş Fakıoğlu, "Ailece misafirliğe gittik. Giriş katta oturan annem, babam evdeydi. Akşam geldiğimizde hırsızlığı fark ettik. Altınlarımız ile paralarımızı aldıkları gibi çocukların kumbarasındaki parayı bile çalmışlar.

"EV ALMAK İÇİN BİRİKTİRİYORDUM"

Ev almak için yıllardır birikim yapıyordum. Şu an bu isteğimiz hayal oldu. Hayalimiz olan evi almak için yaptığımız birikimi çalanların bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.