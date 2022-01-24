Gaziantep'te evde bırakılan 2 çocuk çıkan yangında can verdi

İki katlı müstakil evde yaşayan Suriyeli çiftin, çocuklarını evde bırakmasının ardından yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla ise 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Gaziantep'in Kahvelipınar Mahallesi’nde öğle saatlerinde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşayan Suriyeli çift, çocuklarını içeride bırakarak dışarıya çıktı.

O esnada evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 SAATLİK MÜDAHALE SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürdü.

ÇOCUKLAR YANGINDA CAN VERDİ

Yangının söndürülmesinin ardından ise evde bırakılan Osman Halil ve Handan Halil'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan zehirlenerek öldükleri belirlenen 2 çocuğun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

































