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- Gaziantep'te evden para kasasını çalan kadınlar kameraya yakalandı
Gaziantep'te evden para kasasını çalan kadınlar kameraya yakalandı
Girdikleri evden para kasası çalan 3 hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- İHA
- 16.09.2020 - 13:40
- Güncelleme : 16.09.2020 - 13:40
Gaziantep’te sabah saatlerinde bir eve giren 3 kadın, evde bulunan para kasasını çalarak kayıplara karıştı.
POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Durumu fark eden ev sahibi polise şikayette bulunurken, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.
YAKALANDILAR
Ekipler, şüpheli 3 kadını çaldıkları para kasası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Öte yandan, kadınların para kasası ile kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te evden para kasasını çalan kadınlar kameraya yakalandı