Girdikleri evden para kasası çalan 3 hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep’te sabah saatlerinde bir eve giren 3 kadın, evde bulunan para kasasını çalarak kayıplara karıştı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Durumu fark eden ev sahibi polise şikayette bulunurken, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Ekipler, şüpheli 3 kadını çaldıkları para kasası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Öte yandan, kadınların para kasası ile kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te evden para kasasını çalan kadınlar kameraya yakalandı