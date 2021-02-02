Gaziantep'te evine çağırdığı arkadaşını öldürdü

Evinden alarak kendi evine götürdüğü arkadaşıyla tartışan şahıs, çıkan kavgada arkadaşını ensesinden vurdu.

Dün, Gaziantep'te bulunan Yukarıbayır Mahallesi'nde Murat Ö., ailesiyle yaşayan Umut Akturan'ı evinden alarak kendi evine götürdü.

Evde bir süre sonra iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Ö., yanındaki tabanca ile evden uzaklaşmak isteyen arkadaşı Umut Akturan'ı arkasından ateş ederek ensesinden vurdu.

ARKADAŞI, KATİLİ OLDU

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Umut Akturan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bekar olan ve çiçekçilik işi ile uğraştığı belirtilen Umut Akturan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI ARKADAŞ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Murat Ö.'yü akşam saatlerinde saklandığı bir evin terasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.





