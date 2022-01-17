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- Gaziantep'te evinin ikinci kat balkonundan düşen kadın öldü
Gaziantep'te evinin ikinci kat balkonundan düşen kadın öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinin ikinci kat balkonundan düşen 77 yaşındaki Zeynep Süngü, hayatını kaybetti.
- DHA
- 17.01.2022 - 18:28
Öğleden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda 77 yaşındaki Zeynep Süngü, evinin ikinci kat balkonunda dengesini kaybedip zemine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Yakınlarının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Süngü'yü ilk müdahale sonrası ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Süngü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Süngü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.