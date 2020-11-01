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    Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı

    Gaziantep'te, evlenme vaadiyle nişan yaptırdığı genç ile ailesini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan gelin adayı ve suç ortağı kadın, tutuklandı.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 12:48
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    Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı

    Gaziantep'te polise başvuran bir genç, evlilik planı yaptığı bir kadına nişan yaptığını ancak gelin adayının takılan takıları alıp, suç ortağı bir kadın ile kaçtığını bildirdi.

    Adı açıklanmayan genç ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, nişan töreni ile nişan öncesi altın alışverişinin yapıldığı kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    2 DOLANDIRICI KADIN TUTUKLANDI

    Kimlikleri saptanan gelin adayı ve suç ortağı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin altınları satarken görüntüleri de elde edildi.

    Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı ViDEO

    Gaziantep te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı #1

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı #2

    Gaziantep te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı #3

    Gaziantep te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı #4

    Gaziantep te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kadın yakalandı #5

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