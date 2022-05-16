Gaziantep'te Ezgi'nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybettiği scooter kazasının ardından tutuklanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S.'nin tahliye edilmesine Yiğit'in ailesi isyan etti.

Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da yaşanan kazada lise öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, bindikleri scooterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ailesinin avukatı tutuklanan Osman S. için, Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulundu.

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Tahliye kararına aileden tepki

Sulh Hukuk Hakimliği tahliye talebini reddederken, bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman S.'nin tahliyesine karar verildi. Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, tepki gösterdi.

"Hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir"

Sosyal medyadan açıklama yapan Mehmet Şahin Yiğit, kızının hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Osman S.'nin tahliye edilmesi ile yasa büründüklerini belirterek, "Bilirkişiler tek tanık ifadesi ile hiçbir kamera görüntüsü olmadan kızımı asli suçlu, katili ise tali suçlu olarak göstermiş. Bilirkişiler kızıma çarparak 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir?" dedi.

Yiğit, kızının ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü ceza alıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.













