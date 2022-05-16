Petrol
112.13
0.52%
Euro
16.20
0.52%
Dolar
15.56
0.52%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2396
-0.97%
Bitcoin
470.654
-1.96%
BTXN Coin
12.68
-4.58%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Gaziantep'te Ezgi'nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

    Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybettiği scooter kazasının ardından tutuklanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S.'nin tahliye edilmesine Yiğit'in ailesi isyan etti.
    • 16.05.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te Ezgi'nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

    Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da yaşanan kazada lise öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak,  bindikleri scooterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza sonucu hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

    Ehliyetsiz sürücü tutuklandı

    Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Ailesinin avukatı tutuklanan Osman S. için, Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulundu.

    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü liseli kızlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Tahliye kararına aileden tepki

    Sulh Hukuk Hakimliği tahliye talebini reddederken, bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman S.'nin tahliyesine karar verildi. Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, tepki gösterdi.

    "Hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir"

    Sosyal medyadan açıklama yapan Mehmet Şahin Yiğit, kızının hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Osman S.'nin tahliye edilmesi ile yasa büründüklerini belirterek, "Bilirkişiler tek tanık ifadesi ile hiçbir kamera görüntüsü olmadan kızımı asli suçlu, katili ise tali suçlu olarak göstermiş. Bilirkişiler kızıma çarparak 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir?" dedi.

    Yiğit, kızının ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü ceza alıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye #1

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye #2

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye #3

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye #4

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan sürücüye tahliye #5


    İlginizi Çekebilir

    Çaya yüzde 43,7 oranında zam
    Gündem

    Çaya yüzde 43,7 oranında zam

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı
    Kitap

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı

    Görüş Bildir