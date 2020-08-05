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- Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı
Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı
Demir doğrama fabrikasında yaşanan patlama sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 05.08.2020 - 11:14
Gaziantep’in Sanayi Mahallesi'nde bulunan demir doğrama pres makas kesim fabrikasında, henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.
6 YARALI
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.