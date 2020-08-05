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    Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı

    Demir doğrama fabrikasında yaşanan patlama sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 11:14
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    Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı

    Gaziantep’in Sanayi Mahallesi'nde bulunan demir doğrama pres makas kesim fabrikasında, henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.

    6 YARALI

    Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.

    Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı #1

    Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı #2

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