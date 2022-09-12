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    Gaziantep'te fabrikada yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

    Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.
    • 12.09.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 18:19
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    Gaziantep'te fabrikada yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

    Gaziantep'te 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    İhbarla bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürürken soğutma çalışması başlattı.

    5 işçi hastaneye kaldırıldı

    Dumandan etkilenen 5 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan yangın bölgesini görüntüleyen gazetecilere, fabrika çalışanları ve yöneticileri tepki gösterdi.

    Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilendi

    Gazetecilere saldırıldı

    İşçiler, bir gazeteciyi darbedip, telefonunu aldı. Basın mensubu ise karakola giderek şikayette bulundu.

    Gaziantep te fabrikada yangın: 5 işçi dumandan etkilendi #1

    Gaziantep te fabrikada yangın: 5 işçi dumandan etkilendi #2

    Gaziantep te fabrikada yangın: 5 işçi dumandan etkilendi #3


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