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    Gaziantep'te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk'ü gördüm

    İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi’nde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, Atatürk’ün Fevzipaşa Garı’na geldiği gün, boyu yetmeyince bir taşın üzerine çıktığını ve Atatürk’ü gördüğünü söyledi.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:03
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    Gaziantep'te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk'ü gördüm

    Gaziantep'in İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi, 38 torunu olan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı.

    29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesine çok sevindiklerini söyleyen Tıraş, sonraki yıllarda da hep coşkuyla kutlandığını belirtti.

    “VAGONUN PENCERESİNDEKİ ATATÜRK’Ü GÖRDÜM”

    Tıraş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü de şu sözlerle anlattı:

    "10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm. Sarı saçı, mavi gözleriyle etrafa bakıp insanları selamlıyordu. Gar, çok kalabalık olduğu için trenden inmedi.

    Gaziantep'te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk'ü gördüm ViDEO

    Gaziantep te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk ü gördüm #1

    “BUGÜNLERİMİZİ ATATÜRK’E BORÇLUYUZ”

    Tren, 2 saat kadar kaldıktan sonra acı bir siren çalarak hareket etti. Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

    Gaziantep te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk ü gördüm #2

    Gaziantep te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk ü gördüm #3

    Gaziantep te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk ü gördüm #4

    Gaziantep te Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşa çıktım, Atatürk ü gördüm #5

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