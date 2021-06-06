Yolculuk sırasında rahatsızlanıp fenalaşan kadına ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı. Kadınının durumunun kötüleşmesi üzerine şoför, ambulansı beklemeden kadını hastaneye ulaştırdı.

Gaziantep’te Halise Kazıcı isimli bir kadın, Gazkent-Burç kavşağı hattında çalışan Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsüne bindi.

Kadın bir süre sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Otobüs şoförü Mehmet Yılmaz (39) durumu fark edince aracı durdurdu.

Kadına ilk müdahaleyi yapan Yılmaz, sağlık ekiplerine durumu haber verdi.

KAMERAYA YANSIDI

Bel ve boyun fıtığı nedeni ile fenalaşan kadının durumunun kötüleşmesinden endişe edince, Yılmaz diğer yolcuları indirerek otobüsü Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sürdü.

O anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

9 yıldır şoför olarak çalışan Mehmet Yılmaz, kadını hastanede sağlık ekiplerine teslim etti.

Gaziantep’te fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi VİDEO

“KENDİSİNİ YERE YATIRDIK”

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Yolculuğumuz sırasında İbrahimli bölgesinde yolcumuz rahatsızlandı. Durumu görünce aracı park edip sağlık görevlilerini aradım. Ambulans beklerken hastanın durumu fenalaşınca yolcularımızı başka bir araca nakledip, hastamızı hastaneye götürüp teslim ettik. Seyir halindeyken hastaya sürekli bakıyordum. Kendisine yere uzanır mısın diye sordum. O da kabul edince otobüsteki örtüyü yere serip koridora kendisini yatırdık. Bu şekilde rahat bir şekilde götürmüş olduk.





“SESLENEREK ÖNÜMÜZDEKİ ARAÇLARDAN YOL İSTEDİM”

Yolculuğumuz sırasında trafik de sakindi. Herhangi bir sorun yaşamadım. Hastaneye giderken camdan dışarıya seslenerek önünüzdeki araçlardan yol istedim. Kimi zaman kurallara uyarak biraz aceleci davrandık. Hastaneye ulaşınca mutlu oldum. Tedavisinin ardından da kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İyi olduğunu görünce mutlu oldum, kendisi de hastaneye ulaştırdığım için bana teşekkür etti.”