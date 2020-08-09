Gaziantep'te fıstık bahçesinde kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Kiraya verilen fıstık bahçesinde arazi sahibi ile kiracılar arasında çıkan silahlı kavgada, Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Alaçalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ağgün, oğlu ve akrabaları ile birlikte sahibi olduğu ve kiraya verdiği fıstık arazisine gitti.

Ağgün ile fıstık bahçesini kiraya verdiği kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TÜFEKLİ KAVGA

Bu sırada tartışmayı görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla fıstık bahçesine gelen jandarma ekipleri, arazi sahipleri ve kiralayan grup arasına girerek taraflara engel olmaya çalıştı. Tartışma sırasında iki taraf yanlarındaki tüfeklerle birbirine ateş açmaya başladı.

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BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bir uzman çavuşun ayağından vuruldugu silahlı kavga jandarmaların müdahalesi ile sonlandırıldı.

Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

7 YARALI

Baba ile oğlun cenazesi morga gönderilirken, yaralanan uzman çavuş ile Faik Bucak, İsmail Bucak, Adem Bucak, Nabi Bucak ve arazi sahibi Ağgün ailesinden isimleri öğrenilemeyen 2 kişi Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Yeni bir kavga yaşanmaması için fıstık arazisinde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.