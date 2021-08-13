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    Gaziantep'te fıstık hırsızlarına suçüstü

    Gece vakti bahçeden yaklaşık 60 kilo fıstık çalan 3 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 12:18
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    Gaziantep'te fıstık hırsızlarına suçüstü

    Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bahçelerinde hırsızlığa karşı nöbet tutan iki çiftçi, tanımadıkları 3 kişinin ağaçlardan fıstık topladığını fark etti.

    Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren çiftçilerin ihbarının ardından bölgeye Jandarma sevk edildi.

    60 KİLO FISTIK ÇALDILAR

    Jandarmayı fark ederek Tofaş marka otomobille kaçmaya çalışan 3 hırsız bahçeden topladıkları 60 kilogram yaş fıstıkla beraber kıskıvrak yakalandı.

    Gaziantep’te fıstık hırsızları suçüstü yakalandı VİDEO

    2 HIRSIZ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan şüpheliler F.C. (27), S.C. (22) ve Y.G.’nin (28) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Gaziantep te fıstık hırsızlarına suçüstü #1

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