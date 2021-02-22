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- Gaziantep'te genç kadın banyoda ölü bulundu
Gaziantep'te genç kadın banyoda ölü bulundu
- İHA
- 22.02.2021 - 17:56
- Güncelleme : 22.02.2021 - 18:07
Gaziantep’te 27 yaşındaki Adile T., sabah saatlerinde duş almak için girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca endişelenen yakınları kendisine seslendi.
Cevap alamayan yakınları bir süre sonra içeri girince, Adile T.’nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.
112 EKİPLERİ ÇAĞRILDI
Genç kadının hareketsiz bedeni ile karşılaşan yakınları durumu 112’ye bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Adile T.’yi hastaneye kaldırdı.
Genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gaziantep'te genç kadın banyoda ölü bulundu VİDEO
ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR
Adile T.’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.
Genç kadın, memleketi Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, Adile T.’nin kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.