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    Gaziantep'te genç kadın banyoda ölü bulundu

    Duş almak için girdiği banyoda hareketsiz halde bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 18:07
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    Gaziantep'te genç kadın banyoda ölü bulundu

    Gaziantep’te 27 yaşındaki Adile T., sabah saatlerinde duş almak için girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca endişelenen yakınları kendisine seslendi.

    Cevap alamayan yakınları bir süre sonra içeri girince, Adile T.’nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

    112 EKİPLERİ ÇAĞRILDI

    Genç kadının hareketsiz bedeni ile karşılaşan yakınları durumu 112’ye bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Adile T.’yi hastaneye kaldırdı.

    Genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Gaziantep'te genç kadın banyoda ölü bulundu VİDEO

    Gaziantep te genç kadın banyoda ölü bulundu #1

    ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

    Adile T.’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

    Genç kadın, memleketi Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, Adile T.’nin kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

    Gaziantep te genç kadın banyoda ölü bulundu #2

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