Gaziantep'te genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yüksek lisans öğrencisi genç kız, yaşadığı evde ölü bulununca polis harekete geçti. Genç kızın ölüm nedeni, Adli Tıp'tan çıkan rapor ile ortaya çıkacak.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi R.A. (24), sabah saatlerinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Genç kızın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAHTE ALKOL ŞÜPHESİ

Genç kızın ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

MEMLEKETİ MARDİN'E GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybeden R.A.'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.