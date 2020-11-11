Dolar
7.6792
-1.4792%
Euro
9.0709
-1.283%
Altın
1876.7
0.6899%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.312
-0.7903%
Bitcoin
123826.62
0.5507%
EXEN Coin
12.39
1.55%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Gaziantep'te genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

    Yüksek lisans öğrencisi genç kız, yaşadığı evde ölü bulununca polis harekete geçti. Genç kızın ölüm nedeni, Adli Tıp'tan çıkan rapor ile ortaya çıkacak.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 13:39
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 13:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi R.A. (24), sabah saatlerinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

    Genç kızın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    SAHTE ALKOL ŞÜPHESİ

    Genç kızın ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

    Gaziantep te genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu #1

    MEMLEKETİ MARDİN'E GÖNDERİLECEK

    Hayatını kaybeden R.A.'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

    Gaziantep te genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu #2

    Gaziantep te genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir