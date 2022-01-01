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    Gaziantep'te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

    Gaziantep'te özel harekat polislerinin de katılımıyla bir midibüste rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Sis bombaları ile müdahalenin yapıldığı tatbikatta sinyal kesiciler de kullanıldı.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 18:43
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    Gaziantep'te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

    Gaziantep'te yapılan tatbikat, senaryo gereği havalimanından çıkan minibüstekilerin 112'yi araması ile start aldı.

    Yolda alınan güvenlik tedbirleri ile minibüs, Körkün Sanayi Sitesi'ne yönlendirilerek, buradaki boş arazide durduruldu.

    Ardından zırhlı araçlarla bölgeye intikal eden özel harekat polislerinin minibüse müdahaleye hazırlandığı esnada patlayıcı ihtimaline karşı sinyal kesiciler devreye alındı.

    FOTOĞRAF ÇEKİMİYLE SONA ERDİ

    Sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta yolcuları rehin alan 1 kişi sağ olarak yakalandı. Gerçeğini aratmayan başarılı tatbikat, özel harekat polis ekiplerinin otobüsün önünde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tatbikatın toplu ulaşım araçlarının kaçırılmasına yönelik gelişebilecek muhtemel acil durumlar karşısında ilgili birimlerin her an göreve hazır tutulması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi.

    Gaziantep'te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı VİDEO

    Gaziantep te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı #1

    Gaziantep te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı #2

    Gaziantep te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı #3

    Gaziantep te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı #4


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