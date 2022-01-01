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Gaziantep'te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te özel harekat polislerinin de katılımıyla bir midibüste rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Sis bombaları ile müdahalenin yapıldığı tatbikatta sinyal kesiciler de kullanıldı.