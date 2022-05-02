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    Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

    Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye ekipler sevkedildi. Fabrikanın bayram tatili nedeniyle boş olması ise büyük bir faciayı önledi.
    • 02.05.2022 - 01:54
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    Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

    Gaziantep'te akşam saat 22.00 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

    Bayram tatili nedeniyle kimsenin fabrikada olmadığı esnada fabrikadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Daha sonra fabrikanın depo kısmı bir anda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

    İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri giderek büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Fabrika içerisinde yanıcı plastik maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın giderek büyüdü. Yangını kontrol altına almak için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

    Gaziantep te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı #1

    Bayram tatili faciayı önledi

    Öte yandan bayram tatili nedeniyle fabrikada kimsenin olmaması ve çalışanların bayram izninde olmasının büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Yangına 25 itfaiye aracı ve 60 personelle müdahale çalışmaları sürerken yangının çevre fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

    Gaziantep te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı #2

    Gaziantep te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı #3

    Gaziantep te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı #4

    Gaziantep te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı #5


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