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Gaziantep’te, göçmen adres belgelerinde usulsüzlük: 7 gözaltı

Gaziantep’te, göçmen adres belgelerinde usulsüzlük: 7 gözaltı

Tercümanlık bürosu adı altında faaliyet gösteren 3 iş yerine yapılan baskınlarda, göçmen adres belgelerinde usulsüzlük yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.