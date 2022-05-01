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    Gaziantep’te, göçmen adres belgelerinde usulsüzlük: 7 gözaltı

    Tercümanlık bürosu adı altında faaliyet gösteren 3 iş yerine yapılan baskınlarda, göçmen adres belgelerinde usulsüzlük yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • 01.05.2022 - 15:31
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    Gaziantep’te, göçmen adres belgelerinde usulsüzlük: 7 gözaltı

    Gaziantep’te, geçici koruma altındaki kişilerin adres güncellemelerinin para karşılığı usulsüz şekilde yapıldığı belirlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek 'tercümanlık bürosu' adıyla faaliyet gösteren 3 iş yerine operasyon düzenledi.

    DHA’nın haberine göre, düzenlenen eş zamanlı baskınlar neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Yapılan aramalarda sahte olduğu saptanan 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Gaziantep’te, göçmen adres belgelerinde usulsüzlük: 7 gözaltı #1


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