Farklı tarihlerde çok sayıda kişiyi tüfekle korkutup gasbeden 5 kişilik çete çökertildi. Gasp anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde meydana gelen 11 ayrı gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Gasp olaylarının yaşandığı bölgede 170’in üzerinde güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 5 kişilik gasp çetesine operasyon yaptı.

GÖZÜNE KESTİRDİKLERİ KİŞİLERİ SİLAHLA SOYDULAR

Operasyonda sonucu yakalanan A.A., S.S., H.Y., K.B. ve A.B. isimli şüphelilerin, gündüz saatlerinde gözüne kestirdiği kişileri pompalı tüfekle tehdit edip cep telefonlarını, paralarını ve ziynet eşyalarını gasbettileri belirlendi. Şüphelilerin gasp anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Gaziantep’te gündüz vakti pompalı tüfekle gasp ViDEO

5’İ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheli şahıslar, sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.