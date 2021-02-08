Gaziantep'te Güneş Göleti'nin su seviyesi yükseldi

Yağışlar ve kar birikintilerinin erimesiyle birlikte göletteki su miktarı arttı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından sulama amaçlı yaptırılan Güneş Göleti'nin su seviyesinde yükselme kaydedildi.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi’ndeki Güneş Deresi üzerinde yer alan ve 2016 yılında yapımına başlanan 39 metre yüksekliğindeki Güneş Göleti'nde 2 yıldır su tutulmaya başlandı.

Ocak ayında metrekareye 304 kilo yağışın düşmesi ve yüksek yerlerdeki karların erimeye başlamasıyla gölet doluluk oranı da yükseldi.

"YER ALTI SUYUMUZ ZENGİNLEŞECEK"

Kuraklık korkusunun yaşandığı dönemde göletin çiftçiye can suyu olacağını ifade eden Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "Göletimiz 2 yıldır su tutuyor. Son yağışlar ve yüksek yerlerdeki karların erimesiyle göletimiz doluluk oranını yakaladı.

Bu gelişmelerle çiftçimizin kuraklık korkusundan uzak en büyük gider kalemi olan elektirk masrafı olmayacağı gibi yer altı sularımız da tekrar zenginleşecek." dedi.

Gaziantep'te karların erimesiyle Güneş Göleti'nin su seviyesi yükseldi ViDEO