Gaziantep’te güpegündüz hırsızlık kamerada

Motosiklet ve cep telefonu hırsızları polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep’te iki ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına takıldı.

İlk olay, Şahinbey ilçesinde yaşandı. Güney Kent Mahallesi’nde çevreyi inceleyen hırsızlar, trafik ve insan akışının yoğun olduğu saatte bir motosikleti 20 saniyede çalarak, olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık sonrası çevrede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği iki şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İkinci olayda ise Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 farklı işyerine giren hırsızın cep telefonu ve cüzdanları çalma anları anbean kameralar tarafından kaydedildi.

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Yakalanmaktan çekinmeden içeri giren hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra çalışma masası üzerinde bulunan cep telefonlarını ve bir çalışana ait cüzdanı yanında getirdiği poşete koyarak olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası işyerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, soğukkanlı hırsızın kimliğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.