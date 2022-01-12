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    Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

    Nurdağı'nda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 23:01
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    Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

    Nurdağı-İslahiye eski karayolu üzerinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada Nurdağı Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan 48 yaşındaki Emine Tuncer hayatını kaybetti.

    Polis kazanın ardından olayla ilgili inceleme yaptı.

    Gaziantep te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #1

    Gaziantep te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #2

    Gaziantep te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #3


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