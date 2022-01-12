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- Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Nurdağı'nda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
- İHA
- 12.01.2022 - 23:01
Nurdağı-İslahiye eski karayolu üzerinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Nurdağı Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan 48 yaşındaki Emine Tuncer hayatını kaybetti.
Polis kazanın ardından olayla ilgili inceleme yaptı.