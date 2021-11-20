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- Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren adam vefat etti
Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren adam vefat etti
Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı futbol maçında bir anda kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Ali Sarı, hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 20.11.2021 - 16:18
- Güncelleme : 20.11.2021 - 16:53
Dün akşam saatlerinde Gaziantep'te yaşayan Ali Sarı, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynadığı esnada bir pozisyon sonrasında bir anda yere yığıldı.
Durumu gören arkadaşlarının yardımına koştuğu ve ilk müdahalesini yaptığı Sarı, arkadaşları tarafından uzun süre yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı.
OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren adam vefat etti VİDEO
4 ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve 4 çocuk babası olan Sarı, Nizip Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.