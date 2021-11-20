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Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren adam vefat etti

Gaziantep'te halı sahada kalp krizi geçiren adam vefat etti

Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı futbol maçında bir anda kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Ali Sarı, hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.