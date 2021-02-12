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    Gaziantep'te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü

    Işık ihlali yapan bir halk otobüsü, bir motosikleti de altına alarak iş yerine daldı. Kaza anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 16:21
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    Gaziantep'te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü

    Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan PTT kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir halk otobüsü, ticari taksiye çarptıktan sonra üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti altına alarak bir iş yerine daldı.

    KONTROLÜ KAYBETTİ

    İddiaya göre, Demokrasi Bulvarı yönünden şehir merkezi yönüne doğru hareket eden özel halk otobüsü kırmızı ışık ihlali yapınca, önce kavşağın diğer noktasından çıkan ticari taksiye çarptı, sonrasında ise bir motosikleti altına alarak iş yerine daldı.

    Motosiklet üzerinde bulunan ve kaza sonrası otobüsün altında kalan yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı.

    Gaziantep te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü #1

    SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

    Gaziantep'te halk otobüsü iş yerine daldı VİDEO

    Gaziantep te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü #2

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bu esnada yaralılardan beş çocuk babası Eyman Dabul (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    Gaziantep te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü #3

    MORGA KALDIRILDI

    Hayatını kaybeden Eyman Dabul'un cansız bedeni, olay yerinden yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Cenaze, Adli Tıp'ta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

    Gaziantep te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü #4

    PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan feci kaza sonrası vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşların panikle koşuşmaları görüldü. Görüntülerde, olay yerinde hayatını kaybeden Eyman Dabul'un son anları da yer aldı.

    Gaziantep te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü #5

    ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

    Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, iş yerinde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü #6

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