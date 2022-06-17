Gaziantep'te hamile kadın ile oğlu öldürüldü

Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, darbedildikten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kocası gözaltına alındı.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu kenarında park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsün içerisinde bir kadın ile çocuğu hareketsiz şekilde yatarken gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde hareketsiz şekilde yatan ve 5 aylık hamile olduğu belirlenen yabancı uyruklu Emine El A. (41) ile oğlu Halid M.'nin (4) feci şekilde darbedildikten sonra bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Kocası gözaltına alındı

Yaşanan feci olay sonrası bölgede geniş çaplı çalışma başlatılırken, öldürülen hamile kadın ile oğlunun cenazesi olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, öldürülen kadının yabancı uyruklu kocası Mustafa M.'yi (43) gözaltına aldı.

Cenazeler aileye teslim edildi

Katledilen kadın ile 4 yaşındaki oğlunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin, defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

İHA’nın haberine göre gözaltına alınan yabancı uyruklu koca Mustafa M.'nin jandarma karakolundaki işlemeleri sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.