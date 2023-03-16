Gaziantep'te hasar gören camiyi soydular Şahinbey'de depremlerden dolayı hasar gören ve ibadete kapatılan tarihi camide yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremden etkilenen Gaziantep'te birçok tarihi yapı ve camiler zarar gördü.

Şahinbey ilçesinde bulunan Handanbey Camii de hasar aldı.

Tarihi camii, aldığı hasarın ardından geçici olarak ibadete kapatılırken, bu durumu fırsat bilen hırsızların hedefi oldu.

Hırsızlar, sabah erken saatlerde duvardan tırmanarak girdikleri cami bahçesinde bulunan odadaki malzemeleri çaldı.

Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Televizyon ve değerli eşyaları aldılar

Görüntülerde, caminin dış bahçesinde bulunan bir odaya giren hırsızlık şüphelilerinin, odadaki televizyon ve diğer değerli eşyaları çaldıktan sonra cami duvarını tırmanarak kaçma anları yer aldı.

Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahısları bulmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.