Hastane kantininde içerideki 2 kişiyi etkisiz hale getirerek soygun yapan maskeli şahıslar, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hırsızlık anlarından geriye, kamera görüntüleri kaldı.

Gaziantep'te bulunan bir hastanenin kantininde, 2 maskeli şahıs tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi.

Hastanenin penceresinden atlayıp kantine giren biri bıçaklı diğeri ise silahlı maskeli hırsızlar, kantin işletmecisi ve kantin çalışanını depoya götürerek etkisiz hale getirdi.

Hırsızlık anları kamerada

İHA’nın haberine göre; elinde silah bulunan maskeli hırsız, depoda tehdit ettiği kantin işletmecisi ve çalışanı etkisiz hale getirdi. Bıçaklı şahıs ise yerden aldığı çantaya kasada bulunan paraları doldurdu.

Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Bekçilere yakalandılar

Kantinden çıkan şahıslar, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen bekçiler tarafından yakalandı. Şahısların maskeleri çıkarıldıktan sonra kimlikleri belirlendi.

Tabanca kurusıkı çıktı Haklarında yasal işlem başlatılan maskeli soyguncuların T.B.Y. ile B.Y. olduğunu tespit eden ekipler, soygunda kullanılan tabancanın ise kurusıkı olduğunu belirledi.

Gaziantep'te hastane kantinindeki maskeli soygun kamerada ViDEO

Cezaevine gönderildiler

Tabanca, bıçak ve kasadan çalınan paraya el koyan ekipler, gözaltındaki şahısları ise yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından "silahla yağma" suçundan adli makamlara götürdü.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.