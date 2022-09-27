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    Gaziantep'te hastane kantinindeki maskeli soygun kamerada

    Hastane kantininde içerideki 2 kişiyi etkisiz hale getirerek soygun yapan maskeli şahıslar, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hırsızlık anlarından geriye, kamera görüntüleri kaldı.
    • 27.09.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:10
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    Gaziantep'te hastane kantinindeki maskeli soygun kamerada

    Gaziantep'te bulunan bir hastanenin kantininde, 2 maskeli şahıs tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi.

    Hastanenin penceresinden atlayıp kantine giren biri bıçaklı diğeri ise silahlı maskeli hırsızlar, kantin işletmecisi ve kantin çalışanını depoya götürerek etkisiz hale getirdi.

    Hırsızlık anları kamerada

    İHA’nın haberine göre; elinde silah bulunan maskeli hırsız, depoda tehdit ettiği kantin işletmecisi ve çalışanı etkisiz hale getirdi. Bıçaklı şahıs ise yerden aldığı çantaya kasada bulunan paraları doldurdu.

    Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi.

    Bekçilere yakalandılar

    Kantinden çıkan şahıslar, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen bekçiler tarafından yakalandı. Şahısların maskeleri çıkarıldıktan sonra kimlikleri belirlendi.

    Tabanca kurusıkı çıktı Haklarında yasal işlem başlatılan maskeli soyguncuların T.B.Y. ile B.Y. olduğunu tespit eden ekipler, soygunda kullanılan tabancanın ise kurusıkı olduğunu belirledi.

    Gaziantep'te hastane kantinindeki maskeli soygun kamerada ViDEO

    Gaziantep te hastane kantinindeki maskeli soygun kamerada #1

    Cezaevine gönderildiler

    Tabanca, bıçak ve kasadan çalınan paraya el koyan ekipler, gözaltındaki şahısları ise yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından "silahla yağma" suçundan adli makamlara götürdü.

    Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te hastane kantinindeki maskeli soygun kamerada #2

    Gaziantep te hastane kantinindeki maskeli soygun kamerada #3


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