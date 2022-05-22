Hastanedeki kızını zorla götürmeye çalışan baba, ortalığı birbirine kattı. Kızını kovalayan baba sağlık çalışanlarına da saldırarak bir ambulans şoförünü bıçakladı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniği’nde, iki gün önce öğle saatlerinde, Orhan D. (50) isimli şahıs adeta ortalığı birbirine kattı.

İddiaya göre; hastaneye getirdiği kızı dönmek istemeyince, Orhan D. zor kullanmaya kalktı.

İHA’nın haberine göre; Orhan D., önce kızına, sonra sağlık çalışanlarına saldırdı. Kızını Acil Servis önünde kovalayan Orhan D., kendisine engel olmak isteyen çalışanlara bıçak çekti.

Beyaz kod verildi Orhan D., elinde bıçakla hastane koridorlarına kaçan kızını aramaya başlayınca, sağlık çalışanları tarafından beyaz kod verildi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Ambulans şoförünü bıçakladı

Kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık’ı (45) iki kolundan bıçaklayan Orhan D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arık, yaralı olarak tedavi altına alındı.

Gaziantep'te hastanede bıçaklı saldırı VİDEO

Olay anı kamerada

Hastanede yaşanan korku dolu anlar ile güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öfkeli babanın kendisiyle gelmek istemeyen kızını Acil Servis önünde kovaladığı, sağlık çalışanlarına bıçak çektiği, elinde bıçakla dolaşması ve bir odaya tekme atarak girmesi yer aldı.

Hastane çalışanının 112’yi aradığını gören babanın telefon kablosunu kesmesi ve çalışanın korkudan masanın altına saklanması da görüntülere anbean yansıdı.

“Bu olayın bir affı ve özrü olamaz”

Hastane Genel Müdürü ve Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Bayram, yaşananları şu ifadeler ile anlattı:

“Bir sağlıkçı arkadaşımızı iki kolundan bıçakla yaralamış. Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de. Toplum olarak kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar oluşturduğumuz sürece şiddetin sonu gelmeyecek. Bu gibi olayları görmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu olayın bir affı ve özrü olamaz. İnsanlar gerçekten gün geçtikçe daha sinirli ve saldırgan oluyor. Allah’a çok şükür ki bir hayati tehlike olmadı. Zaten hemen arkadaşımızın tedavisi yapıldı. İnşallah kısa zamanda iyileşecek. Ancak sağlıkta şiddeti bizi yönetenlerin kökten çözmesi gerekiyor.”

Cezaevine gönderildi

Öte yandan, gözlatına alınan Orhan D., Düztepe Polis Merkezi'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

