Gaziantep'te hastanede olay çıkaran sanığın ifadesi

Hastanedeki kızıyla tartışma yaşayan ve araya giren sağlıkçılara bıçakla karşılık veren Orhan Dağlı, epilepsi hastalığı yüzünden kullandığı ilacı bahane etti.

Gaziantep'in İnönü Caddesi'ndeki özel bir hastanede tedavi gören kızı İremnur D.'yi zorla eve götürmek isteyen baba Orhan Dağlı, hastaneyi birbirine katmıştı.

Orhan Dağlı, kendisine engel olmak isteyen sağlıkçılara bıçakla saldırmış, ambulans şoförü Bülent Arık'ı kollarından yaralamıştı.

Olay sonrası tutuklanan saldırganın ilk ifadesine ulaşıldı.

"Epilepsi hastasıyım, ilacın etkisindeydim"

DHA'nın haberine göre; sorgusunda kendisini korumak için bıçak çektiğini öne süren Dağlı, şunları söyledi:

"Ben epilepsi hastasıyım. Olay tarihinde hastaneye kızımın yanına gittim. Kızımla aramda ufak bir tartışma oldu. Daha sonra dışarı çıktım, üzerime 10-15 kişi gelince kendimi korumak için bıçak çektim. Rahatsızlığımdan dolayı ilaç kullandığım için böyle bir şey olmuş olabilir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

Gaziantep'te hastanede bıçaklı saldırı