Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobili ikiye ayrıldı. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi ölürken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşanan kazadaki ayrıntılar yürekleri sızlattı.

Organize Sanayi istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 KN 911 plakalı aracın sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, önce savrularak refüje çıktı, sonra aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede araçta bulunan 23 yaşındaki Ali Eren P. ile 25 yaşındaki Kadir G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan diğer iki kişiyi ise hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'te ölen sürücünün çalan telefonunu kimse açamadı VİDEO









'ÖL DESEN ÖLMEZ MİYDİM'

Otomobilin ikiye ayrılması sonucu hayatını kaybedenlerden birinin çalan telefonuna ise kimse cevap veremedi. Örtü altındaki cenazenin cebinde bulunan telefonun, "Öl desen ölmez miydim" diye çalması ise yürekleri sızlattı.





"5 SANİYE İLE HAYATIMIZ KURTULDU"

Kaza sırasında karşı yönden seyreden ve kazayı ucuz atlattığını söyleyen Harun Aksüt isimli görgü tanığı, "Yokuş yukarı seyir halindeydim. Bir anda karşımda bir toz bulutu gördüm. Sonrasında da elektrik direği devrildi. Devrilen direğin ön parçası arabama değdi. Ölümden son anda kurtuldum. Fren sesi duydum, sonra toz bulutu gördüm. Nasıl olduğunu anlamadım ama çok üzücü. Ölenlere rahmet diliyorum. Biz ucuz atlattık. Ölümle yaşam arasında gidip geldik biz de, beş saniye ile hayatımız kurtuldu." diye konuştu.





İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



