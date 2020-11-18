Dolar
7.703
0.0454%
Euro
9.1388
0.0109%
Altın
1874.21
-0.3689%
Borsa
1277.12
1.3812%
G. Altın
464.359
-0.3001%
Bitcoin
139233.64
3.2835%
EXEN Coin
12.34
0.40%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Gaziantep'te helikopter destekli torbacı operasyonu

    Kent genelinde 579 polisin katılımıyla, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonu başlatıldı.
    • AA
    • 18.11.2020 - 16:24
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te helikopter destekli torbacı operasyonu

    Gaziantep'te; Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde "Narko Şahin-27" operasyonu başlatıldı.

    579 polisin yer aldığı aldığı operasyonda, önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

    HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

    Özel harekat ekipleri cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluştururken, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

    İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyonun sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep te helikopter destekli torbacı operasyonu #1

    Gaziantep te helikopter destekli torbacı operasyonu #2

    Gaziantep te helikopter destekli torbacı operasyonu #3

    Gaziantep te helikopter destekli torbacı operasyonu #4

    Gaziantep te helikopter destekli torbacı operasyonu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir