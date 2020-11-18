Gaziantep'te helikopter destekli torbacı operasyonu

Kent genelinde 579 polisin katılımıyla, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te; Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde "Narko Şahin-27" operasyonu başlatıldı.

579 polisin yer aldığı aldığı operasyonda, önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Özel harekat ekipleri cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluştururken, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyonun sürdüğü öğrenildi.