Gaziantep’te hem kanser hem koronavirüs olduğunu hastanede öğrendi

Kaşıntı şikayetiyle hastaneye gelen Şükran Tekin’in hem lenf kanserine hem koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Tekin, kanser olmasına rağmen koronavirüsü makineye bağlanmadan atlattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Şükran Tekin, yoğun kaşıntı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Tekin'in hastanede yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

Biyopsi için parça alınmasının ardından, Tekin'in durumu ağırlaştı. Komaya giren Tekin, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tekin, 10 gün önce dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

AKCİĞER TOMOGRAFİSİNDE DE KORONAVİRÜS BULGUSUNA RASTLANMADI

Hastanın tedavisini üstlenen Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülseren Elay ile ekibi, kaşıntının neden kaynaklandığını araştırmaya başladı.

Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi koronavirüsün yaygın belirtilerini yaşamayan hastanın, akciğer tomografisinde de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı. Şüphe üzerine tekrar testi alınan hastanın testi, bu kez pozitif çıktı.

Test sonucunun ardından tedavisine başlanan hasta, Doç. Dr. Elay ile ekibinin başarılı tedavisi sayesinde virüsü entübe olmadan yendi.

KORONAVİRÜSÜ KAŞINTIYLA GEÇİREN İLK HASTA

Hastanın biyopsi sonucunu inceleyen Elay, hastanın lenf kanserine de yakalandığını tespit etti.

Türkiye'de koronavirüsü kaşıntı belirtisiyle geçiren ilk hasta olan Tekin'in sadece kaşıntı belirtisi yaşaması, Doktor Elay'ı da şaşırttı. Koronavirüsü kısa sürede yenen hastanın testi negatife döndü. Tekin'in şimdiki hedefi ise lenf kanserini yenmek.

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“ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR ŞEY SAPTAMAMIŞTIK”

Hastanın kanser hastası olmasına rağmen koronavirüsü yenmesinin yaptırdığı 2 doz aşıdan kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Gülseren Elay, hastaya tedavi uygulamalarının ardından kaşıntı şikayetinin sona erdiğini belirtti.

Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Doç. Dr. Elay, “Covid-19'da bu tarz kaşıntı şikayetine saptanabileceğini literatürde okumuştum. Bize yatan hastaların hepsine soruyorduk ve şimdiye kadar böyle bir şey saptamamıştık.” dedi.

“KAŞINTININ KORONAVİRÜSLE BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Doç. Dr. Elay, hastanın kaşıntı şikayetiyle çok uzun zaman geçirdiğini, tomografisinde belirgin bir şüphe tespit etmediklerini belirterek, “Vücudunun birçok yerinde yoğun kaşıntı izleri vardı. Böyle olunca bizde bu kaşıntının Covid'le bağlantılı olabileceğini düşündük. Çünkü literatürde bu tarz vakalar var. Bu hastanın öyküsü başlangıçta kafamıza yatmadı. Şimdiye kadar kaşıntı nedeniyle yoğun bakıma yatan bir hasta görmemiştim. Böyle olduğu için bu belirtinin ya kanser ya da Covid bulgusunu olabileceğini düşündük. Nizip'te yapılan Covid testi negatif çıkmıştı. Biz testi tekrarlamak istedik. Çünkü testin yapılış şekli de önemli. Bir de bazen hastalık hemen çıkmayabiliyor. Testi yaptık ve hasta pozitif çıktı.” ifadelerini kullandı.

“MAKİNEYE BAĞLANMADAN BURADAN ÇIKABİLMESİ AŞI SAYESİNDEDİR”

Elay, “Hastadaki önemli durum şu. Covid-19'un hiçbir tipik bulgusu yok. O yüzden şüphelenilmiyor. Çünkü tipik olarak öksürük, ateş, kas ağrısı şikayetleri yok. Sadece kaşıntı şikayeti var. Biz bunu lenf kanserine bağlamadık. Çünkü biz Covid tedavisi verince hastanın kaşıntı şikayeti bitti. Hasta bize gelmemiş olsaydı. Hem kanserden hem de Covid'den haberi yoktu. Hastanın lenf kanseri olmasına rağmen makineye bağlanmadan buradan çıkabilmesi aşı sayesindedir. Aşı yoksa elinizde çok fazla silah olmuyor. Lenf kanserisiniz ve Covid'siniz aşı olmasaydı bunu atlatmak zor olabilirdi. Bu hastayı kongrede vaka olarak da sunacağım.” diye konuştu.

“AŞI SAYESİNDE VİRÜSÜ YENDİM”

Koronavirüsü yenerek ölümden dönen Şükran Tekin ise koronavirüse yakalanmış olabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini belirterek, “Vücudumdan parça alındı. Durumun ağırlaşınca bu hastaneye sevk edildim. 2 doz Alman aşısı yaptırmıştım. Buna rağmen virüs yine de beni etkiledi. Aşı sayesinde virüsü yendim. Aşıyı herkese öneriyorum. Herkes gelip aşısını yaptırsın. Ben 3. ve 4. doz aşıyı yaptırmadığım için de pişmanım. Aşı yaptırmazlarsa benim yaşadığım durumu yaşarlar. Hatta benden daha kötü de olabilirler. Doktorum ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.