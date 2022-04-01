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    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada

    Bir iş yerinden demir parçası çalan hırsızlar ile farklı bir iş yerinin klima ünitesini çalan hırsız denk geldi, o anlar kameraya yansıdı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 15:18
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    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada

    30 Mart gecesi Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’ndeki bir iş yerine tırmanarak giren hırsız, klima ünitesini çaldı.

    Klima ünitesi ile duvardan inen hırsız, o sırada başka bir iş yerinde hırsızlık yapan iki kişi ile karşılaştı.

    RAHAT DAVRANDILAR

    Hırsızlık anları ise bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hırsızlıkların rahat tavırları pes dedirtirken, karşılaşması da ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada VİDEO

    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada #1

    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada #2

    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada #3

    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada #4


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