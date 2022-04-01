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Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada

Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada

Bir iş yerinden demir parçası çalan hırsızlar ile farklı bir iş yerinin klima ünitesini çalan hırsız denk geldi, o anlar kameraya yansıdı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.