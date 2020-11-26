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    Gaziantep'te hırsızı, güvenlik kamerası ele verdi

    Otomobilden hırsızlık yapan bir şüpheli, güvenlik kamerasıyla tespit edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 15:10
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 15:44
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    Gaziantep'te hırsızı, güvenlik kamerası ele verdi

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şüpheli, cadde kenarında park halinde duran araçlara doğru yürüdü.

    Araçlardan birinden hırsızlık yapan şüpheli, yavaş yavaş yürüdüğü araçtan bir şey aldıktan sonra yoluna devam etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilden hırsızlık yapan şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı.

    TUTUKLANDI

    Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep'te hırsızı, güvenlik kamerası ele verdi ViDEO

    Gaziantep te hırsızı, güvenlik kamerası ele verdi #1

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