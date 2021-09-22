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    Gaziantep'te hırsızlar, kendilerinden saklanan motosikletleri çaldı

    Apartmanın giriş katındaki motosikleti gözüne kestiren hırsızların rahatlığı ‘pes’ dedirtti. Oturuyormuş gibi yaptı, motosikletin kilidini ayağıyla kırdı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:54
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    Gaziantep'te hırsızlar, kendilerinden saklanan motosikletleri çaldı

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde ikamet eden bina sakinleri, hırsızlığa karşı motosikletlerini apartmanın giriş katına park etti.

    Motosikletleri fark eden iki hırsız, etrafta yaptıkları keşfin ardından sırayla apartmana girdi.

    AYAĞIYLA DİREKSİYON KİLİDİNİ KIRDI

    İnceleme yaptıktan sonra gözüne kestirdiği motosikletin üzerine oturan şahıslardan birinin ayağıyla direksiyon kilidini kırmasının ardından dışarı çıkan hırsızlar yer değiştirdi.

    Gaziantep'te hırsızlar, kendilerinden saklanan motosikletleri çaldılar VİDEO

    Gaziantep te hırsızlar, kendilerinden saklanan motosikletleri çaldı #1

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    İçeri giren diğer hırsız da motosikletin bağlı olduğu diğer kilidi kırarak dışarı çıktı. Şüphelilerden birinin, güvenlik kamerasını fark edince yüzünü gizlemeye çalışması da kameraya anbean yansıdı.

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    İki kilidini birden kırdıkları motosikleti çalan hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi apartmandan çıkıp gözden kayboldu.

    Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı.

    Gaziantep te hırsızlar, kendilerinden saklanan motosikletleri çaldı #2

    Gaziantep te hırsızlar, kendilerinden saklanan motosikletleri çaldı #3

    Gaziantep te hırsızlar, kendilerinden saklanan motosikletleri çaldı #4

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