Dolar
7.7441
1.1216%
Euro
9.0046
1.0934%
Altın
1859.88
-0.1004%
Borsa
1124.86
0.0613%
G. Altın
463.033
0.9902%
Bitcoin
84176.16
2.318%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Gaziantep’te hırsızlar, önce kameralara sonra polise yakalandı

    Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan biri tutuklandı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 10:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te hırsızlar, önce kameralara sonra polise yakalandı

    Gaziantep’te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Şahinbey İlçesi Yeditepe mahallesinde yaşanan olayda, hırsızlar 2 evi soydu.

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep’te hırsızlar, önce kameralara sonra polise yakalandı ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir