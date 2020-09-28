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- Gaziantep’te hırsızlar, önce kameralara sonra polise yakalandı
Gaziantep’te hırsızlar, önce kameralara sonra polise yakalandı
Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan biri tutuklandı.
- İHA
- 28.09.2020 - 10:39
Gaziantep’te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.
Şahinbey İlçesi Yeditepe mahallesinde yaşanan olayda, hırsızlar 2 evi soydu.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te hırsızlar, önce kameralara sonra polise yakalandı ViDEO