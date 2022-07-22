Plakasını çamurla gizledikleri araçla bir iş yeri önüne gelerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, olaydan sonra araçlarını yıkadı. O anlar kaydedilirken hırsızlar yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Şüpheli şahıslar, önce hırsızlık yaptı ve sonra da plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadı.

Şüpheliler tespit edilip yakalandı

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, plakasını çamurla gizledikleri araçla iş yeri önüne gelerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi.

Hırsızlık anları ve hırsızlık sonrası, plakası çamurlu aracı yıkama anları güvenlik kameralarına yansıyan M.Ş. ve A.R. isimli iki şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıktan sonra araçlarını yıkadılar VİDEO







Soruşturma devam ediyor

İHA'nın haberine göre; yakalanan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



