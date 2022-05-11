Gaziantep'te hırsızlık zanlısı, elektrik direğinin dibinde ölü bulundu

Elektrik direğinin yanında ölü bulunan şahsın, 25 yaşında İ.K. olduğu tespit edildi. 4 gün önce vefat eden İ.K.’nin, kablo çalmaya çalışırken akıma kapılmış olabileceği değerlendirildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Hazımoğlu Mahallesi’nde bulunan bir fıstık bahçesinde ilaçlama çalışmaları yapan işçiler, elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontroller neticesinde şahsın birkaç önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

İHA’nın haberine göre; olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri, cesedin yakınlarında kabloları kesmek için kullanıldığı düşünülen bir pense bulundu. Şahsın, elektrik direğine tırmanıp kabloları kesmek isterken akıma kapılıp ölmüş olabileceği değerlendirildi.

“Herhalde elektrik çarpması sonucu vefat etmiş”

Cesedi koku üzerine fark ettiklerini anlatan işçilerden Müslüm Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Fıstıkları ilaçlamak için gelmiştik. Direğin dibinde birinin yattığını gördük. Şahsa dokunmadan jandarmaya haber verdik. Jandarma ve polis ekipleri geldi, inceleme yaptı. Herhalde elektrik çarpması sonucu vefat etmiş.”





Hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu belirlendi

Şahsın, yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin kimliğini belirledi.

25 yaşındaki İ.K. olduğu belirlenen şahsın daha öncesinden hırsızlık suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

İ.K.’nin cansız bedeni, incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.