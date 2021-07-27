Gaziantep'te hurda deposunda yangın

Tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik çevresi oluşturulan bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olası bir yaralanmaya karşı sağlık çalışanları da hazırda bekliyor.

EVLER BOŞALTILDI

Depodaki kimyasal maddelert nedeniyle zaman zaman patlama da yaşanırken, bölgede bulunan bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangın sadece tesiste devam ediyor. Çevre için herhangi bir sorun kalmadı. Ekiplerimizin kısa zamanda yangını kontrol altına almasını bekliyoruz." diye konuştu.