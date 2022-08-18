Gaziantep'te husumetlileri tarafından barışmaya çağırılan genç katledildi

Şehitkamil ilçesinde tartıştıktan sonra buluşmaya çağırılan 28 yaşındaki genç, pompalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamadı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gençler arasında yaşanan tartışma dehşetle sonuçlandı.

İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, öğle saatlerinde bir grupla tartışmaya başladı.

Giderek alevlenen tartışma, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Bir süre sonra Mehmet Kartal'ı arayan şahıslar, barışmak için buluşmak istedi.

Barışmaya gidip katledildi

Yaşanacaklardan habersiz şekilde buluşmaya giden genç, burada Ö.K. (19) tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan talihsiz genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı genç kurtarılamadı

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil her yerde aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.