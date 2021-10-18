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Gaziantep’te husumetlilerin tehdidi, kaza yaptırdı
Şehitkamil ilçesinde para meselesi yüzünden husumetli olduğu 2 şahıs ile otomobiline binen M.İ., tehdit edilince kontrolü kaybedip yön tabelasının direğine çarptı.
- DHA
- 18.10.2021 - 14:16
- Güncelleme : 18.10.2021 - 14:44
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde, para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kişi ile otomobiline binen M.İ., araç hareket halindeyken çıkan tartışmada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Tartışma sırasında tehdit edilmesiyle yoldan çıkan M.İ., kaldırımdaki yön tabelasının direğine çarptı.
2 şüpheli kazanın ardında hızla olay yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan M.İ, ekipler tarafından çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
M.İ, ayakta yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerinde yakalanması için çalışma başlattı.
Gaziantep’te husumetlilerin tehdidi, kaza yaptırdı VİDEO