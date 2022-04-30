Gaziantep'te iç çamaşırı hırsızlığı

Vitrinde asılı olan çamaşırlar arasından beğendiklerini seçerek çalan kadın hırsız, görenleri şaşkına çevirdi.

Gaziantep'in Bey Mahallesi'nde bir iç giyim mağazasında yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Müşteri kılığında girdikleri mağazada bir süre dolaşan iki kadından biri çalışanları oyalarken, diğeri de vitrinden seçip beğendiği 400 TL değerindeki takımı çaldı.

Rahat tavırları dikkat çekti

Hırsızlık üzerine hiçbir şey olmamış gibi davranan kadınlar, ilerleyen dakikalarda mağazadan ayrıldı.

"En kaliteli ürünü çaldılar"

Kamara görüntülerinden hırsızlığı tespit ettiklerini söyleyen mağaza çalışanı Ceyda Nur Akmanlar, başlarına ilk defa böyle bir olayın geldiğini ve şaşkınlık içerisinde olduklarını söyledi. Şüphelinin özellikle ürünlere bakıp seçerek en kaliteli ürünü çaldığını söyledi.

"Yoğunluğu fırsat bildiler"

DHA'nıın haberine göre, Akmanlar yaptığı açıklamada, ''Başka müşterilerle diğer arkadaşlar ilgileniyordu. Kalabalık olduğu için o an kimle nasıl ilgileneceğimi şaşırdım. Ürünlerle ilgileniyormuş gibi yaptılar ilk etapta ne yaptılar anlayamadım. Bakıp fiyatlarını falan sordular. Diğer müşteriler bir şey sorunca onlarla ilgilenmek durumunda kaldık. O sırada itinayla en pahalı ürünleri seçiyorlardı. Fırsat kollayıp 2 ürünümüzü alıp ellerindeki poşetin içine bıraktılar. Ellerinde geniş bir poşetle girmişlerdi zaten iş yerimize. Daha önce böyle bir hırsızlıkla karşılaşmadığımız için hayretler içinde kaldık. Çalınan ürünün maddiyatında değiliz. Bizim gibi başka esnaflar da mağdur olmasın istiyoruz.'' dedi.



