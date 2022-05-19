Gaziantep'te iki araba arasında arazi anlaşmazlığı

Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Husumetli aileler arasında başlayan tartışma, kısa bir süre sonra silahların kullanıldığı kavgaya döndü.

Silahlı kavgada vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden 55 yaşındaki Ömer Karakan, 59 yaşındaki Mehmet Karakan ve 58 yaşındaki Ahmet Karakan ile Osman Karakan da ağır yaralandı.

2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ömer Karakan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Mehmet ile Ahmet Karakan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Karakan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken Mehmet Karakan’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kavgada ağır yaralanan Osman Karakan Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Osman Karakan, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Gaziantep'te sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; kavgada hayatını kaybeden Ömer ile Ahmet Karakan’ın cenazeleri otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.