- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te iki araç kaza yaptı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki araç kaza yaptı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 8 yaralı var.
- İHA
- 25.05.2021 - 01:35
Gaziantep’te Şehitkamil ilçesinde iki araç çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 8 yaralı VİDEO