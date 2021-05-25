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    Gaziantep'te iki araç kaza yaptı: 8 yaralı

    Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 8 yaralı var.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 01:35
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    Gaziantep'te iki araç kaza yaptı: 8 yaralı

    Gaziantep’te Şehitkamil ilçesinde iki araç çarpıştı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

    YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

    Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 8 yaralı VİDEO

    Gaziantep te iki araç kaza yaptı: 8 yaralı #1

    Gaziantep te iki araç kaza yaptı: 8 yaralı #2

    Gaziantep te iki araç kaza yaptı: 8 yaralı #3

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